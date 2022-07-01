Разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью. Тот рассказывает о саботаже в его подразделении.

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Народ уже все – бунтует. Отказывается выполнять приказы,

– рассказывает российский солдат и добавляет, что в его подразделении многие военные хотят уволиться из армии.

В ходе разговора сын говорит, что и сам уже написал рапорт на увольнение. Также рапорты написали другие военнослужащие его подразделения и отдали старшему офицеру.

"Стопка у полкана (полковника) здоровая набралась. Все практически написали отказ. Вчера сказали, что в штаб армии отдадут, а там видно будет", – рассказывает солдат.

Мать оккупанта ответила сыну, что оставляла обращение на сайте министерства обороны. Впрочем, если ответ не придет, обратится в военную прокуратуру. Говорит, что собирается искать юриста, но нет денег.

На что сын говорит, чтобы не искали юриста, потому что они все сами решат. Ибо "народ и так бунтует, отказывается выполнять приказы".

Также мать говорит, что читала новости о том, что "800 военнослужащих отказались участвовать в боевых действиях из-за морально-психологического состояния".

Россияне отказываются воевать, видя количество потерь

Кстати, российские захватчики пытаются срочно покинуть отдельные районы Херсона. Вероятно, опасаясь решительного и неотвратимого наступления наших ВСУ. Оккупанты пытаются сбежать с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Это ожидаемая реакция, ведь россияне несут потери – ВСУ эффективно уничтожают врага. Так, по состоянию на 1 июля нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 35 750 российских военных. За прошедшие сутки список "двухсотых" пополнили 150 оккупантов.