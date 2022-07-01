Теперь они хотят, чтобы против Вооруженных сил Украины воевали курсанты. Об этом журналистам 24 канала сообщили источники в разведке.

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Военно-политическое руководство государства-агрессора хочет бросить на верную смерть выпускников оккупационной академии МВД России в Донецке. Курсанты, конечно, не в восторге от такой идеи. Родители тоже не хотят отпускать детей на войну. Так что у учебного заведения уже собрались родные выпускников. Они требуют не мобилизовывать сыновей на войну.

Россия уже бросала на войну студентов

В марте в плен в ВСУ попали студенты из оккупированного Донбасса, воевавшие в составе вражеской армии. Они рассказали, что не знали, что едут на войну. Студентам обещали обучение в России, а перебросили на Харьковское направление. Некоторым из пленных нет еще 20 лет. Они рассказали, что никогда в жизни не держали в руках оружие, а военному делу их "учили" в поезде.

Оккупанты не возлагали на студентов никаких надежд, ведь те не прошли ни медицинскую комиссию, ни обучение на полигоне. Молодые ребята просто должны были выполнить функцию "пушечного мяса". Это все, чего от них хотело российское командование.

Мобилизированных из Донбасса используют как "пушечное мясо"

Россияне не ценят своих армейцев из Донбасса – их посылают в бой первыми, бросают ранеными. В начале июня сообщали, что жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей оставляют стекать кровью без лекарств и еды. Всех раненых везут как скот – в грузовиках. В день вывозят 100 – 150 бойцов. Далее они остаются в госпиталях, однако помощи не дают. Не делятся с ними даже обезболивающими.

Людей просто оставляют в адских муках, пока те не умрут. Ведь в операционных спасают только россиян.

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