Свою историю студенты, попавшие в плен, рассказали на брифинге по принудительной мобилизации в вузах оккупированного Донбасса. Солдаты, некоторым из которых нет и 20 лет, уверяют: до войны в Украине они даже не держали оружие в руках.

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Будущие солдаты проходили обучение в поезде

По словам пленных, их должны были отправить на уже знаменитые "учения" на Россию. Но в итоге собирать и разбирать автоматы студентов учили просто в поезде.

При этом больших надежд на умения будущих бойцов командиры, видимо, и не возлагали, выдавая им старое оружие без патронов. Очевидно, что студенты должны были выполнять роль пушечного мяса. Ни полигонов, ни даже медкомиссий они так и не прошли.

Мы все думали, что поедем на учения в Россию и будем проходить там "курс молодого бойца". Нам ничего не говорили. Мой взвод сформировался непосредственно на территории Украины, до тех пор я даже не был распределен,

– рассказал пленный студент.

Новоиспеченных солдат перебросили в село Веселое Харьковской области. Там они должны были сделать окопы и обустроить блокпосты.

Когда мы поняли, где оказались, были шокированы,

– вспомнил пленный.

В то же время студенты уверяют, что не совершали преступлений против гражданского населения и мирные жители вроде бы относились к ним хорошо. Даже помогали с водой и лекарствами.

Никто из нас ни разу не стрелял из автомата. Никто из нас не совершал насилия и не занимался мародерством. Никто из нас не воровал и никого не трогал,

– оправдываются пленные.

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Ранее Anonymous обнародовали приказ Минобороны России о подготовке фейков об "издевательствах над пленными". На самом же деле Украина гуманно относится к пленным, что подтверждают даже они сами.

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