По словам граждан Украины с временно оккупированных территорий Донбасса, сначала их вывезли в Россию, а оттуда перебросили в Сумы. Здесь принудительно "мобилизованные" попали в руки украинских защитников.

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Принудительно "мобилизованные" из Донбасса используют как пушечное мясо

На видео пленники заявят, что их специально "кинули в ж*пу". Хотя они – якобы простые "работяги" и студенты.

Нас с автоматами ставят против "Градов", артиллерии, минометов… Всех нас бросили, сказали, умирайте, бл**ь,

– жалуются пленники.

Это уже не первые пленные, утверждающие, что, несмотря на отсутствие военной специальности, российские оккупанты заставляют их воевать против своей страны.

Кроме того, это военное преступление, предусмотренное Римским уставом, это и настоящая трагедия. Россияне руками украинцев хотят убивать украинцев,

– отмечает Сергей Стерненко, опубликовавший видео из-под Сум.

Принудительно "мобилизованные" на Донбассе попали в плен под Сумами: видео

Не все мобилизованные из Донбасса симпатизируют Украине. Но есть и такие, и единственный выход для них – складывать оружие и сдаваться в плен.

"Среди них немало (и я лично знаю такие примеры) людей, которые поддерживают Украину, но по уважительным и объективным причинам не смогли покинуть оккупированную территорию.

И их принудительно бросают против наших войск, где они массово погибают", – подытожил Стерненко.