За словами громадян України із тимчасово окупованих територій Донбасу, спершу їх вивезли на Росію, а звідти перекинули до Сум. Тут примусово "мобілізовані" потрапили до рук українських захисників.

До теми Полонений окупант розповів, як заснув у БМП і прокинувся вже в Україні на війні

Примусово "мобілізованих" з Донбасу використовують як гарматне м'ясо

На відео полонені заявлять, що їх спеціально "кинули в ж*пу". Хоча вони – нібито прості "роботяги" та студенти.

Нас з автоматами ставлять проти "Градів", артилерії, мінометів… Усіх нас кинули, сказали, помирайте, бл**ь,

– скаржаться полонені.

Це вже не перші полонені, які стверджують, що, попри відсутність військової спеціальності, російські окупанти змушують їх воювати проти своєї ж країни.

Крім того, що це воєнний злочин, передбачений Римським статутом, це і справжня трагедія. Росіяни руками українців хочуть вбивати українців,

– наголошує Сергій Стерненко, який опублікував відео з-під Сум.

Примусово "мобілізовані" на Донбасі потрапили в полон під Сумами: відео

Та не всі "мобілізовані" з Донбасу симпатизують Україні. Але такі є, і єдиний вихід для них – складати зброю та здаватись у полон.

"Серед них є чимало (і я особисто знаю такі приклади) людей, котрі підтримують Україну, але з поважних і об'єктивних причин не змогли покинути окуповану територію. І їх примусово кидають проти наших військ, де вони масово гинуть", – підсумував Стерненко.

Дивіться також – боєць ЗСУ порвав і спалив свій російський паспорт: відео