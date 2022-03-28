Полонений під час розмови з українськими військовими розповів свою легенду. Якщо йому вірити, то він сидячи заснув у БМП, а розбудили його гучні звуки вибухів.

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Бурята розбудили звуки вибухів

Мовляв, о 4 ранку він пішов спати у броньованій машині. Прокидається бідолашний бурят не від співу пташок, а від вибухів. Так ще й в Україні. Дива телепортації. Ба більше, на своє здивування, виявляє, що це їхні ж танки та БМП починають злітати у повітря.

Коли щодня у нас пішли "двохсоті" та "трьохсоті" усім уже страшно стало. Тож трохи випили з танкістами,

– каже він.

Дивіться відео з полоненим бурятом:

Як ви розумієте, бідака так нормально приклався, що своїми ж ніжками прийшов не до окупантів, а до наших військових. Вони його тепленького і взяли.

Тим часом на Росії мама вважає Путіна важливішим за її полоненого сина – дивіться відео: