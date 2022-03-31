Свою історію студенти, які потрапили в полон, розповіли на брифінгу щодо примусової мобілізації у вишах окупованого Донбасу. Солдати, декому з яких немає і 20 років, запевняють: до війни в Україні вони навіть не тримали зброю в руках.

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Майбутні солдати проходили навчання у потязі

За словами полонених, їх мали відправити на вже славнозвісні "навчання" на Росію. Але в підсумку збирати й розбирати автомати студентів вчили просто в потязі.

При цьому великих надій на вміння майбутніх бійців командири, мабуть, і не покладали, видаючи їм стару зброю без патронів. Очевидно, що студенти мали виконувати роль гарматного м'яса. Ані полігонів, ані навіть медкомісій вони так і не пройшли.

Ми всі думали, що поїдемо на навчання у Росію і будемо проходити там "курс молодого бійця". Нам нічого не говорили. Мій взвод сформувався безпосередньо на території України, доти я навіть не був розподілений,

– розповів полонений студент.

Новоспечених солдатів перекинули в село Веселе на Харківщині. Там вони повинні були зробити окопи та облаштувати блокпости.

Коли ми зрозуміли, де опинилися, були шоковані,

– пригадав полонений.

Водночас студенти запевняють, що не коїли злочинів проти цивільного населення й мирні мешканці начебто ставилися до них добре. Навіть допомагали із водою та ліками.

Ніхто із нас ні разу не стріляв з автомата. Ніхто із нас не чинив насилля та не займався мародерством. Ніхто із нас не крав і нікого не чіпав,

– виправдовуються полонені.

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Раніше Anonymous оприлюднили наказ міноборони Росії про підготовку фейків про "знущання з полонених". Насправді ж Україна гуманно ставиться до полонених, що підтверджують навіть вони самі.

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