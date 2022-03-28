Російське міноборони видало наказ про створення низки фейкових відеоматеріалів, на яких мають продемонструвати нібито те, як "українці знущаються з тих, хто добровільно здався у полон". Причина власне у тому, що окупанти самі здаються в полон і кількість таких випадків зростає.

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Також російське міноборони хоче у відеоматеріалах заперечити те, що на війну проти України відправили солдатів строкової служби.

Україну в своїх фейкових відео Росія хоче звинуватити у нібито порушенні Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Ще одна цікава деталь наказу – він датований 21 березня, а підписав його не Сергій Шойгу, а Дмитро Булгаков – тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Росії. Це ще один доказ того, що Шойгу зараз не виконує свої обов'язки.



Наказ російського міноборони / Фото з твітеру Anonymous

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