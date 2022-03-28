Російський військовий ще 24 лютого перетнув адмінмежу з Кримом. Їхав він з півострова у напрямку Гуляй-поля.

Раніше Росіяни кинули свого поплічника помирати на полі бою під Рубіжним

Солдат запевняє, що його поплічники хотіли відмовитись

Полонений запевняє, що коли він та його товариші по службі зрозуміли, що є учасниками війни, а не задекларованої "спецоперації", то хотіли відмовитись.

Навіть "папірчик" зробили. Але приїхав старший і сказав, що немає там ніякої війни, треба просто пройти,

– каже полонений.

Незважаючи на запевнення командира, що "війни там нема", підрозділ розгромили – з 30 людей залишились живими 9. У бій кинули і строковиків, які лише за тиждень до вторгнення попідписували контракти.

Відмовників судять, – полонений

Тим, хто таки відмовився, каже військовий, присудили по 13 років за ґратами. Звісно, полонений запевняє, що нікого в Україні не вбивав та й навіть зброєю, як слід, користуватись не вміє. З цим вже розбиратимуться слідчі СБУ.

Дивіться розповідь російського військовополоненого / Відео СБУ: