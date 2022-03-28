Российское минобороны издало приказ о создании ряда фейковых видеоматериалов, на которых должны продемонстрировать якобы то, как "украинцы издеваются над теми, кто добровольно сдался в плен". Причина собственно в том, что оккупанты сами сдаются в плен и количество таких случаев растет.

Заметьте Российских военных, которые отказываются воевать, сажают на 13 лет, – пленный

Также российское минобороны хочет в видеоматериалах отрицать то, что на войну против Украины отправили солдат срочной службы.

Украину в своих фейковых видео Россия хочет обвинить в якобы нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Еще одна интересная деталь приказа – он датирован 21 марта, а подписал его не Сергей Шойгу, а Дмитрий Булгаков – временно исполняющий обязанности министра обороны России. Это еще одно доказательство того, что Шойгу сейчас не выполняет свои обязанности.

Приказ российского минобороны / Фото из твиттера Anonymous

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