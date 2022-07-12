Россия может перейти к нетрадиционному комплектованию армии

Соответствующие данные опубликовала разведка министерства обороны Великобритании. Сообщается, что недостаток личного состава может вынудить минобороны России перейти к нетрадиционному комплектованию.

Кстати , российские военные массово ломают свою боевую технику, – разведка.

Как отмечают британские разведчики, речь идет о наборе персонала из российских тюрем для частной военной компании "Вагнера".

Ранее в разведке министерства обороны Великобритании сообщали , что россияне собирают резервные силы со всей страны, чтобы перебросить их в Украину. Для этого враг разворачивает бронированные машины МТ-ЛБ, взятые из долгосрочного хранения.

Зека в России обещают амнистию

Главное управление разведки МО Украины информировало , что в России активизировался набор в частные военные компании. В ПИК Россия начала рекрутировать даже осужденных прямо с мест лишения свободы, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс.

Сообщалось, что Россия активизировала рекрутирование в республике Адыгея. Сбор новобранцев проходит на военном полигоне недалеко от хутора Молькино, расположенного в краснодарском крае. Он известен как база подготовки боевиков ППК "Вагнера".

Почти 37,5 тысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 12 июля

Вместе с тем аналогичная работа осуществляется в местах лишения свободы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всем им обещают полную амнистию при подписании контракта на 6 месяцев.

Похожую работу Россия проводит в непризнанном Приднестровье . Там россияне агитируют мужчин подписывать контракт с армией россии. Захватчики набирают людей от 19 до 40 лет. Также оккупанты давят на военнослужащих срочной службы, чтобы те подписывали контракты.

На фоне потерь в войне с Украиной российские военные отказываются воевать и массово хотят увольняться из армии . оккупанты уже устраивают бунты и не хотят выполнять приказы.

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