При этом в ЧВК россия начала рекрутировать даже осужденных прямо из мест лишения свободы, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины 10 июля.
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Зэков рекрутируют в российские ЧВК, обещая амнистию
По данным украинской разведки, в россии зафиксирована нехватка желающих подписывать контракты с частными военными компаниями. Поэтому в ЧВК активизировали рекрутирование осужденных прямо в местах лишения свободы, в частности, расположенных в республике адыгея.
Сбор новобранцев проходит на военном полигоне недалеко от хутора Молькино, расположенного в краснодарском крае. Он известен как база подготовки боевиков ЧВК "Вагнера".
Вместе с тем аналогичная работа осуществляется в местах лишения свободы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. При этом статья, по которой был осужден потенциальный новобранец, не имеет значения – даже если это убийство или другое тяжкое преступление. Всем им обещают полную амнистию при подписании контракта на 6 месяцев.
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К слову, всем новобранцам из мест лишения свободы, которые подписали контракт, выдают специальные жетоны, указывающие на их статус. Им запрещено пользоваться сенсорными телефонами, только старыми кнопочными "звонилками".
В ходе собеседований, проводимых военнослужащими управления генштаба россии, новобранцам доказывают, что в течение двух месяцев планируется набор до 10 тысяч "добровольцев". После этого состав ЧВК будет передислоцирован на территорию Донбасса. Среди основных задач – установление контроля над дорогами в направлении Изюм – Славянск – Бахмут,
– отметили в ГУР МО.
За родственниками убитых в Украине оккупантов следит фсб
По данным украинской разведки, управление фсб россии в Костромской области направило председателю Вохомского муниципального района запрос о предоставлении данных о лицах, которые склонны к совершению так называемых "преступлений публичного распространения ложной информации, совершению действий по дискредитации с россии" и их участию.
Собирая эту информацию, фсб уделяет особое внимание близким родственникам российских военнослужащих, погибших на территории Украины, или участвующих в войне против нашего государства.
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