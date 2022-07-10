При цьому до ПВК росія почала рекрутувати навіть засуджених прямо з місць позбавлення волі, щоб згодом відправити їх на Донбас. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України 10 липня.

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Зеків рекрутують до російських ПВК, обіцяючи амністію

За даними української розвідки, у росії зафіксовано брак охочих підписувати контракти з приватними військовими компаніям. Через це до ПВК активізували рекрутування засуджених прямо у місцях позбавлення волі, зокрема, розташованих у республіці адигея.

Збір новобранців відбувається на військовому полігоні недалеко від хутору Молькіно, що у краснодарському краї. Він відомий, як база підготовки бойовиків ПВК "Вагнера".

Разом з тим аналогічна робота здійснюється у місцях позбавлення волі у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді. При цьому стаття, за якою було засуджено потенційного новобранця, не має значення, – навіть якщо це вбивство чи інший тяжкий злочин. Всім їм обіцяють повну амністію за умови підписання контракту на 6 місяців.

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До слова, усім новобранцям з місць позбавлення волі, які підписали контракт, видають спеціальні жетони, які вказують на їхній статус. Їм заборонено користуватися сенсорними телефонами, лише старими кнопковими "дзвонилками".

У ході співбесід, які проводяться військовослужбовцями управління генштабу росії, до відома новобранців доводять, що протягом двох місяців планується набір до 10 тисяч "добровольців". Після цього склад ПВК буде передислокований на територію Донбасу. Серед основних завдань – встановлення контролю над дорогами на напрямку Ізюм – Слов'янськ – Бахмут,

– зазначили у ГУР МО.

За родичами вбитих в Україні окупантів стежить фсб

За даними української розвідки, управління фсб росії у Костромській області надіслало голові Вохомського муніципального району запит щодо надання даних про осіб, які схильні до скоєння так званих "злочинів публічного розповсюдження хибної інформації, скоєння дій по дискредитації зс росії" та їхньої участі в агресії проти України.

Збираючи цю інформацію, фсб приділяє особливу увагу близьким родичам російських військовослужбовців, які загинули на території України, або ж наразі беруть участь у війні проти нашої держави.

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