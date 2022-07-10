Так, 9 липня після 13:00 велика колона техніки з позначкою V та 5 автобусів з російськими військовими, що напередодні в'їхали в Маріуполь, вирушили в бік міста Бердянськ.

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Також частину військової техніки з місць зберігання в Маріуполі додано до колони. Радник мера Маріуполя наголосив, що окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту.

Довідка. Повідомити про колаборантів та зрадників у Маріуполі, а також про переміщення ворога, зберігання техніки та БК, керівництва окупантів можна в бот у телеграмі @MMR_SendMe_bot.

Раніше Андрющенко повідомив, що до Маріуполя прибули п’ять автобусів з російськими військовими з напрямку Волновахи й Донецька. Вони проїхали до Приморського району, тож радник мера зробив висновок, що російські війська посилюють охорону порту. Але тепер він сказав, що вони вирушили у бік міста Бердянськ. Інформацію Андрющенко встановлював за допомогою боту.

У Маріуполі виявили вже щонайменше 6 зрадників

Перевіривши інформацію з бота, міська рада Маріуполя встановила 6 зрадників, зокрема одну особу, причетну до корегування вогню та збору даних для російської артилерії.

Окупанти тримають боєкомплекти у житлових кварталах

За словами Петра Андрющенка, підтверджено розташування двох складів БК окупантів в житлових кварталах у Маріуполі.

Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшла на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості “живого щита” прикриття складів терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки,

– наголосив Андрющенко.

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