Захватчики набирают людей от 19 до 40 лет. Требуют российское гражданство, образование не ниже профтехучилища и отсутствие судимости. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

Важно Это будет оплеухой, на которую точно ответим ударом, – Зеленский о возможном нападении из Приднестровья

Обещают "золотые горы"

Так, оккупанты обещают жителям региона зарплату от 30 тысяч рублей, вещное имущество, полный социальный пакет, продовольственную пайку и обеспечение служебным жильем.

Разведка объясняет, что поскольку с десантом у россиян все плохо, усиливают группировки в так называемой ПМР. Затем мобилизованные могут перебрасываться через Молдову и Беларусь в зону боевых действий.

Давят, чтобы подписывали контракт

При обращении мужчин в центры занятости сначала предлагают военную службу по контракту. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях оккупанты проводятся собрания, на которых агитируют работников до прохождения военной службы по контракту.

Кроме того, оказывают давление на военнослужащих срочной службы, чтобы те подписывали контракты.

Может ли Россия напасть с Приднестровья

Об угрозе из Приднестровья для Украины говорили еще в мае. Президент Владимир Зеленский признал, что это вполне возможно, потому что Россия полностью контролирует эту территорию Молдовы. Однако вооруженные формирования у так называемой ПМР – слабы.

Советник главы МВД Виктор Андрусив утверждал, что население Приднестровья готовится к войне. Российские спецслужбы совершали провокации для этого.

27 июня Зеленский во время визита президентки Молдовы Майи Санду предупредил, что любое возможное нападение из Приднестровья получит ответ. Это будет оплеухой для Украины. Хотя президент намекнул, что негативные сигналы по этому поводу действительно получаем.

Может заинтересовать – россияне уже начали угрожать Молдове: видео