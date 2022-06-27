Любые действия на временно оккупированной территории Молдовы, в Приднестровье, угрожающие Украине, получат ответную реакцию. Такое заявление Зеленский сделал по результатам встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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Украина ответит ударом

По словам Зеленского, Украина действительно получает определенные неприятные сигналы по Приднестровью. Этот вопрос обсуждали на встрече с Сандой.

Они должны знать – эти люди, которые на временно оккупированной территории Молдовы – в Приднестровье, находятся: для нас это будут не удары, а пощечина, мы точно ответим ударом,

– предупредил президент.

Однако он добавил, что нужно сделать все, чтобы не было дестабилизации в регионе. Украина всячески это демонстрирует. Мы сражаемся с Россией на нашей земле, хотя Зеленский отметил, что были ракетные удары неоднократно со стороны Беларуси.

Зеленский подытожил, что у Украины и Молдовы есть общие угрозы, которые вызывает агрессия России, поэтому общими должны быть и ответы на них.

О вероятности нападения говорили раньше

Напомним, что о возможной атаке из Приднестровья в сторону Украины говорили еще в мае. Зеленский отмечал, что это вполне возможно, ведь территория на 100% контролируется Россией. Однако глава государства подчеркнул, что Украина не видит большой угрозы от вооруженных формирований, которые дислоцируются сейчас в "ПМР".

Советник главы МВД Виктор Андрусив утверждал, что население Приднестровья готовится к войне. Российские спецслужбы совершали там провокации.

Россия угрожает Молдове из-за Приднестровья

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Молдову с получением статуса кандидата в члены ЕС. Он заявил, что, вероятно, в этом случае Москве придется вмешаться, чтобы "спасти" жителей непризнанного Приднестровья. Чиновник сказал, что там проживает 220 тысяч россиян.

На фоне этих заявлений министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к правительству Молдовы и выразил поддержку. Он добавил, что угрозы другим государствам – это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии.

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