Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови, у Придністров'ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію. Таку заяву Зеленський зробив за результатами зустрічі із президенткою Молдови Майєю Санду.

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Україна відповість ударом

За словами Зеленського, Україна справді отримує певні неприємні сигнали щодо Придністров'я. Це питання обговорювали на зустрічі із Санду.

Вони мають знати – ці люди, які на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров'ї, перебувають: для нас це будуть не удари, а ляпас, ми точно відповімо ударом,

– попередив президент.

Однак він додав, треба зробити все, щоб не було дестабілізації у регіоні. Україна всіляко це демонструє. Ми воюємо з Росією на нашій землі, хоча Зеленський відзначив, що були ракетні удари неодноразово з боку Білорусі.

Зеленський підсумував, що Україна та Молдова мають спільні загрози, які спричиняє агресія Росії, тому спільними мають бути й відповіді на них.

Про ймовірність нападу говорили раніше

Нагадаємо, що про можливу атаку з Придністров'я у бік України говорили ще в травні. Зеленський зазначав, що це цілком можливо, адже територія на 100% контролюється Росією. Однак глава держави наголосив, що Україна не вбачає великої загрози від тих збройних формувань, які дислокуються зараз в "ПМР".

Радник голови МВС Віктор Андрусів стверджував, що населення Придністров'я готують до війни. Російські спецслужби вчиняли там провокації.

Росія погрожує Молдові через Придністров'я

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медвєдєв "привітав" Молдову з отриманням статусу кандидата у члени ЄС. Він заявив, що, ймовірно, у цьому випадку Москві доведеться втрутитися, аби "врятувати" жителів невизнаного Придністров'я. Чиновник сказав, що там проживає 220 тисяч росіян.

На тлі цих заяв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до уряду Молдови та висловив підтримку. Він додав, зо погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії.

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