Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів. Він припустив для чого насправді Росія влаштовує в невизнаному Придністров'ї провокації.

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Готують місцеве населення

Думаю, що цілі російських провокацій в Придністров'ї спрямовані на місцевих жителів. Так населення готують до війни та оборони,

– заявив Андрусів.

На його думку, зараз в Придністров'ї Росія розглядає тільки оборонні дії. Саме тому там вже заблокували всі дороги з України бетонними блоками.

"Вважаю, якби вони хотіли наступати, то такого б не робили. Такі провокації мають на меті мобілізувати місцевих, щоб вони були готові оборонятися", – додав радник.

Фантазії Путіна

За його словами, Росії зараз пробити сухопутний шлях до невизнаного Придністров'я через Україну – це фантастика. Утім, такі наміри в них залишаються, оскільки ми багато раз переконувались, що Володимир Путін любить вірити у нездійсненні речі. До прикладу, як і взяти Київ за 3 дні.

"Ніхто не може заборонити Путіну вірити в ці ілюзії. Зрештою, я навіть радий, що він плекає такі нісенітниці, оскільки це має погані наслідки для його стратегії у війні в Україні", – додав Андрусів.

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