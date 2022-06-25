Голова зовнішньополітичного відомства вважає, що подібні висловлювання російських лідерів лише демонструють їхню слабкість та свідчать про провальну політику Росії.

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Реакція Кулеби на абсурдні погрози Росії

На тлі заяв російських політиків, Дмитро Кулеба звернувся до уряду Молдови та висловив підтримку країні, яка обрала європейський курс.

Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам – це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії,

– написав він у твітері.

Нагадаємо, 23 червня країни Європейського Союзу вирішили надати Молдові та Україні статус кандидатів на членство в ЄС. Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав це рішення "історичним моментом" та привітав президентів Володимира Зеленського й Майю Санду. Очевидно, що представники Росії не змогли стримати свого обурення.

Медведєв пригрозив Молдові

Сьогодні, 25 червня, заступник голови Радбезу Росії "привітав" Молдову з отриманням статусу кандидата у члени ЄС. Він заявив, що незалежна держава потрапить до ЄС не сама, а у складі "нової великої Румунії". Водночас, за його словами, в такому разі Москві доведеться втрутитися, аби "врятувати" жителів невизнаного Придністров'я. Він наголосив, що зараз тут проживає 220 тисяч росіян.

Молдова підтримує санкції проти Росії

Молдовська влада повідомила, що має намір доєднатись до антиросійських санкцій. За словами спікера парламенту країни Ігоря Гросу, країна підтримає наступний пакет каральних обмежень.

У Молдові заборонили транслювали російські новинні й аналітичні програми, а також військові фільми. Тим компанія, які продовжать показувати російських пропагандистів, загрожує позбавлення ліцензії мовника на 7 років та штраф.

Уряд Молдови планує дозволити введення іноземних військ в країну, так, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроєкт вже перебуває у стадії розробки. Основна його мета – створити правову базу для направлення експертів FRONTEX. Вони мають надати головній інспекції прикордонної поліції Молдови необхідну підтримку в управлінні регіональною кризою і потоком біженців.

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