Відповідний закон підписала президентка Майя Санду. Заборона почне діяти 24 червня, після публікації в "Офіційному віснику".

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Важливо, що документ визначає поняття "дезінформація", яка несе загрозу інформаційній безпеці. Мовиться про інформацію, яка "виправдовує чи просуває військову агресію, агресію гібридного типу, тероризм, диктаторські режими".

Телевізійні компанії, які продовжать транслювати дезінформацію, оштрафують та позбавлять ліцензії на мовлення на 7 років.

Закон було підписано президенткою. У ньому встановлюється поняття дезінформації, що передбачає жорсткі санкції. Якщо факт буде доведено, то компанію позбавлять ліцензії на сім років,

– заявила голова Ради з питань телебачення та радіо Ліліана Віцу.

Нагадаємо, що відповідний закон уряд Молдови схвалив ще 2 червня. Згідно з ним, телевізійні та радіостанції Молдови зможуть транслювати лише звичайні російські фільми, серіали, музичні програми та розважальні шоу. Але ніякої політики, новин чи військової тематики.

Сподіваємось, у Молдові згодом зрозуміють, що прокремлівською пропагандою просякнутий майже весь культурний російський простір, навіть дитячі мультики.

Молдова вже не вперше забороняє російські новини

Додамо, що транслювати російські новини в Молдові забороняли ще у 2017 році. Однак у 2021 році від такого рішення відмовилися. Коли ж Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, то заборону оновили й вже закріпили її юридично.

Молдова непокоїться, що може стати наступною

За даними української розвідки, у Кремлі є чіткі плани щодо нападу на Молдову. Адже у випадку вторгнення у цю країну Росія отримає новий фронт на війні проти України, а нашим ЗСУ доведеться потужно протистояти ворогу ще й на південно-західному напрямку. Так окупанти хочуть послабити українське військо.

Через загрозу з боку Росії уряд Молдови планує дозволити введення іноземних військ в країну, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроєкт вже перебуває у стані розробки.

Раніше повідомлялося, що Молдова і Румунія 18 червня розпочали спільне засідання парламентів у Кишиневі. Це історичний та унікальний момент, який, ймовірно, стане початком нових партнерських стосунків між країнами.

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