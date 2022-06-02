Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців, зазначають в молдовському уряді.
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Опозиція в країні, звісно ж, розкритикувала розміщення іноземного контингенту на кордоні Молдови, йдеться у повідомленні.
Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.
Варто додати, що під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю послугами FRONTEX користувалися Литва і Латвія.
Нагадаємо, що невизнане Придністров'я розташоване саме у Молдові. На території квазі-держави перебувають російські військові, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні та за її межами. Президентка Санду неодноразово зверталась із повідомленням, що Росія повинна вивести свій контингент із країни.
Молдова хоче мирно врегулювати конфлікт у Придністров'ї, де перебувають російські військові. Присутність Росії у невизнаному Придністров'ї порушує незалежність Молдови. Про це сказала Санду під час виступу в Європарламенті.
Росія прагне вторгнутися у Молдову: що відомо
- На вторгненні в Україну Росія, ймовірно, не зупиниться. Джерела 24 каналу у контррозвідці повідомили, що у Кремлі вже розробили чіткі плани вторгнення до Молдови.
- Росія може реалізувати так званий донбаський сценарій – порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.
- Під час російсько-української війни у невизнаному Придністров'ї збільшилась кількість провокацій. Наприкінці квітня у Тирасполі пролунали вибухи, а поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі пошкодили 2 антени, що транслювали російські частоти.
- Після цього у Придністров'ї навіть надрукували "екстрений випуск" газети про "криваві теракти" та звернення, у якому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував їх від України".
- Президентка Молдови Майя Санду заявила про бажання Модови приєднатися до ЄС. Це може бути пов'язаним із зростанням загрози нападу з боку Росії.
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