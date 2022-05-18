Ми не хочемо війни, – Санду
Про це сказала президентка Молдови Майя Санду під час виступу в Європарламенті. Вона наголосила, що Кишинів є прибічником дипломатичного врегулювання конфлікту.
До речі У разі ескалації щодо Придністров'я будуть рішення, – Подоляк
"Придністровський конфлікт – це ще одна проблема, з якою ми стикаємося. Ми залишаємось прихильними до мирного розв'язання цього конфлікту, який повністю збереже суверенітет Молдови та територіальну цілісність усередині наших міжнародно визнаних кордонів", – сказала Санду.
Президента Молдови згадала про нещодавню напруженість у регіоні після серії терактів. Санду заявила, що уряд Молдови намагається зберегти ситуацію стабільною і мирною.
Ми не хочемо війни чи дестабілізації,
– наголосила президентка Молдови.
Санду заявила, що Кишинів має своє бачення щодо мирної реінтеграції країни та додала, що наразі немає безпосередньої загрози того, що Молдова буде втягнута у війну.
Посилаючись на Конституцію, Майя Санду сказала, що Молдова – нейтральна країна. Та, за її словами, щоб Молдова могла бути по-справжньому нейтральною, Росія повинна вивести свої війська з Придністров'я.
Їхня (російських військ – 24 канал) присутність у Придністровському регіоні докорінно порушує наш нейтралітет і нашу незалежність,
– резюмувала Санду.
Загроза Придністров'я
- На початку травня в українській контррозвідці розповіли, що в Росії розробили чіткі плани щодо вторгнення до Молдови. Повідомлялося, що Кремль може визнати незалежність так званої "ПНР" або приєднати її до складу Росії.
- За даними Генштабу ЗСУ, російські війська у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія може здійснити наступ на території України з Придністров'я.
- У МВС України заявили, що Росія не готує наступ з так званої "ПНР", а навпаки – готується до оборони регіону.
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