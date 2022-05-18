Мы не хотим войны, – Санду

Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду во время выступления в Европарламенте. Она подчеркнула, что Кишинев является сторонником дипломатического урегулирования конфликта.

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"Приднестровский конфликт – это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы остаемся приверженными мирному разрешению этого конфликта, который полностью сохранит суверенитет Молдовы и территориальную целостность внутри наших международно признанных границ", – сказала Санду.

Президент Молдовы вспомнил о недавней напряженности в регионе после серии терактов. Санду заявила, что правительство Молдовы пытается сохранить ситуацию стабильной и мирной.

Мы не хотим войны или дестабилизации,

– подчеркнула президент Молдовы.

Санду заявила, что Кишинев имеет свое видение мирной реинтеграции страны и добавила, что пока нет непосредственной угрозы тому, что Молдова будет вовлечена в войну.

Ссылаясь на Конституцию, Майя Санду сказала, что Молдова – нейтральная страна. Но, по ее словам, чтобы Молдова могла быть по-настоящему нейтральной, Россия должна вывести свои войска из Приднестровья.

Их (российские войска – 24 канал) присутствие в Приднестровском регионе коренным образом нарушает наш нейтралитет и нашу независимость,

– резюмировала Санду.

К сведению. Конфликт в регионе начался в 1990 году, когда Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы, входившей в состав СССР. Формально Приднестровье никогда не было в составе независимой Молдовы. Во время войны войска России, оставшиеся в Приднестровье после распада СССР, поддержали так называемую "ПНР". Поэтому конфликт называют молдавско-русской войной.

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