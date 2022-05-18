Об этом советник главы ОП сообщил в эфире телевидения Молдовы. Он отметил, что в санкционный перечень должны быть включены как можно больше субъектов, работающих в Приднестровье.

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"ПМР" – ядро ​​дестабилизации для Украины, – Подоляк

Вообще, Приднестровье в его нынешнем виде на самом деле является дестабилизирующим фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не дает стране эффективно развиваться. Это также ядро ​​дестабилизации и напряженности в Украине,

– заметил Подоляк.

Если произойдет эскалация конфликта, придется принимать какие-то решения для непризнанного Приднестровья.

Подоляк назвал условия для встречи Путина и Зеленского

Шансы на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского могут вырасти, если в России начнут правильно воспринимать происходящее. Эмоциональный климат, подчеркнул Подоляк, сильно изменился после увиденных зверств российской армии.

Организация встречи президентов России и Украины – очень сложный вопрос, ведь политическое руководство России плохо понимает, что делает в Украине.

Обратите внимание! Украинские солдаты из "Азовстали" стали символом украинского сопротивления в глазах Путина, говорит Подоляк, поэтому есть вероятность того, что воины могут подвергнуться репрессиям.

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Напряженная ситуация в непризнанном Приднестровье: коротко о последних новостях

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что атака из Приднестровья – вполне возможна, ведь непризнанная республика 100% контролируется Россией.

Вместе с тем глава государства отметил, что Украина не видит большой угрозы от вооруженных формирований, которые дислоцируются сейчас в "ПМР".

Советник главы МВД Виктор Андрусив отметил, что население Приднестровья готовят к войне. Речь идет о многочисленных провокациях, которые проводят российские спецслужбы.

Военные в "ПМР", между тем, укрепляют границу и строят фортификационные сооружения.

В Генштабе ВСУ говорят, что ситуация в Приднестровье остается напряженной, однако контролируется.

Российские войска в "ПМР" приведены в полную боевую готовность.

Тем временем президент Молдовы Майя Санду заверила, что стране сейчас ничего не угрожает, однако безопасность – в приоритете.

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