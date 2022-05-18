В то же время эксперты уверяют, что боеспособной российской армии в этом регионе нет. Однако есть несколько нюансов – об этом специалисты рассказали эксклюзивно сайту 24 канала.

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Армия Путина в Приднестровье

По словам Дмитрия Синченко, главы ОО "Ассоциация Политических Наук", на первый взгляд, кажется, что Россия может легко одержать победу в Молдове, ведь у последней практически нет боеспособной армии.

Однако здесь есть важный нюанс – российские части в Приднестровье, и тем более контролируемые россиянами вооруженные силы приднестровских сепаратистов, – тоже небоеспособны, и, что самое главное – отрезаны от снабжения из России. В то же время Молдова может запросить подмогу у соседних Румынии и Украины, которые очень быстро справятся с этой угрозой,

– пояснил Синченко.

Если это произойдет, Украина сможет в результате высвободить больше ресурсов для обороны на востоке и юге, ведь сегодня мы вынуждены держать определенное количество войск и на границе с Приднестровьем.

Наступление Путина на Молдову лишь ускорит его политический конец / Фото Getty Images

По его мнению, прямое участие третьих стран в войне с Россией будет способствовать увеличению помощи Украине, а следовательно ускорит нашу победу.

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Остров Змеиный

Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", пояснил, что Путину для захвата Молдовы сначала нужен контроль над островом Змеиный. Ведь именно остров контролирует дельту Дуная и значительную часть Черного моря, прежде всего побережья Украины, Молдовы и Румынии.

Размещение на Змеином стационарного комплекса ПВО даст возможность контролировать и воздушное пространство. Поэтому ВСУ так активно и систематически уничтожают врага на острове. Без опорной базы на нем армия захватчиков мало что может поделать как против Украины, так и против Молдовы.

Российские войска в Приднестровье – небоеспособны / Фото Getty Images

Если путинские войска начнут наступление против молдавской армии имеющимися силами Приднестровской группировки, то судьба Молдовы будет зависеть от действий Вооруженных Сил Украины. В случае обращения официального Кишинева о помощи – наша армия готова начать наступление и разгромить эту группу путинских войск. Если же врагу каким-то чудом удастся перебросить в т. н. Приднестровскую Молдавскую Республику дополнительные человеческие ресурсы и технику, то тогда ситуация может существенно осложниться,

– добавил Сависько.

По его словам, в таком случае враг сможет атаковать ВСУ на юге с нескольких сторон одновременно.

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