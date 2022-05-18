Про це радник голови ОП повідомив в ефірі телебачення Молдови. Він зазначив, що до санкційного переліку мають бути включені якомога більше суб'єктів, які працюють в Придністров'ї.

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"ПМР" – ядро дестабілізації для України, – Подоляк

Взагалі Придністров'я в його нинішньому вигляді насправді є дестабілізуючим чинником не тільки для Молдови, в тому плані, що воно не дає країні ефективно розвиватися. Це також ядро ​​дестабілізації і напруженості в Україні,

– зауважив Подоляк.

Якщо відбудеться ескалація конфлікту, то доведеться ухвалювати якісь рішення для невизнаного Придністров'я.

Подоляк назвав умови для зустрічі Путіна та Зеленського

Шанси на зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського можуть зрости, якщо в Росії почнуть правильно сприймати те, що відбувається. Емоційний клімат, наголосив Подоляк, дуже змінився після побачених звірств російської армії.

Організація зустрічі президентів Росії та України – дуже складне питання, адже політичне керівництво Росії погано розуміє, що робить в Україні.

Зверніть увагу! Українські солдати з "Азовсталі" стали символом українського опору в очах Путіна, каже Подоляк, тому є ймовірність того, що воїни можуть зазнати репресій.

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Напружена ситуація у невизнаному Придністров'ї: коротко про останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що атака з Придністров'я – цілком можлива, адже невизнана республіка 100% контролюється Росією.

Разом з тим, глава держави наголосив, що Україна не вбачає великої загрози від тих збройних формувань, які дислокуються зараз в "ПМР".

Радник голови МВС Віктор Андрусів зазначив, що населення Придністров'я готують до війни. Мовиться про численні провокації, які проводять російські спецслужби.

Військові у "ПМР", тим часом, укріплюють кордон та будують фортифікаційні споруди.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ситуація у Придністров'ї залишається напруженою, проте контрольованою.

Російські війська в "ПМР" приведені у повну бойову готовність.

Тим часом президентка Молдови Майя Санду запевнила, що країні зараз нічого не загрожує, проте безпека – в пріоритеті.

Дивіться у відео: ситуація на фронті станом на 18 травня