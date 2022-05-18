Організація захищає права людей у 100 країнах світу, висвітлюючи порушення та притягує винних до відповідальності. Вони оприлюднили відповідний звіт у середу, 18 травня.

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Вони провели дослідження та задокументували низку імовірних злочинів проти мирного населення. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях на півночі України.

Знайшла тіло сина після страти

Серед свідчень, які зібрали HRW, були й розповіді 66-річної Анастасії Андріївни з Київської області. Вона розповіла, що знайшла тіло свого дорослого сина в сараї після того, як його, очевидно, стратили.

Він лежав у позі зародка, підклавши руки під голову, а піджак накинув на плечі,
– розповіла жінка.

Організація також має свідчення жителів села, які стверджували, що вони були серед 350 людей, яких 28 днів утримували в тісному й сирому підвалі у Ягідному, що поблизу Чернігова. Інших жителів села вбили російські окупанти.

Задокументовані злочини росіян

Так, команда HRW відвідала цей район у квітні та травні 2022 року. Вони опитали 65 осіб, зокрема сімей загиблих і людей, які сказали, що вони були затримані та їх піддавали тортурам російські військові.

Загалом там зазначили, що почали розслідувати:

  • 22 очевидні страти без надзвичайних обставин;
  • 9 інших незаконних вбивств;
  • 6 можливих насильницьких зникнень;
  • 7 випадків катувань.

Також організації вдалося зібрати речові докази, які додатково причетні російських військ до "численних порушень законів війни, які можна кваліфікувати як військові злочини та злочини проти людства".

Директор HRW у Європі та Центральній Азії Георгій Гогія назвав імовірні звірства Росії "огидними, незаконними та жорстокими".

Звірства росіян на Київщині: головне

  • Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських військових, які вбивали, катували та насилували місцеве населення. Загалом жертвами окупантів стало понад 1 200 мирних людей.
  • На початку травня Службі безпеки України вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, вже є перші вироки – шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.
  • Вже після деокупації регіону люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Так, на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова наприкінці квітня.

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