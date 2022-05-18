Організація захищає права людей у 100 країнах світу, висвітлюючи порушення та притягує винних до відповідальності. Вони оприлюднили відповідний звіт у середу, 18 травня.
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Вони провели дослідження та задокументували низку імовірних злочинів проти мирного населення. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях на півночі України.
Знайшла тіло сина після страти
Серед свідчень, які зібрали HRW, були й розповіді 66-річної Анастасії Андріївни з Київської області. Вона розповіла, що знайшла тіло свого дорослого сина в сараї після того, як його, очевидно, стратили.
Він лежав у позі зародка, підклавши руки під голову, а піджак накинув на плечі,
– розповіла жінка.
Організація також має свідчення жителів села, які стверджували, що вони були серед 350 людей, яких 28 днів утримували в тісному й сирому підвалі у Ягідному, що поблизу Чернігова. Інших жителів села вбили російські окупанти.
Задокументовані злочини росіян
Так, команда HRW відвідала цей район у квітні та травні 2022 року. Вони опитали 65 осіб, зокрема сімей загиблих і людей, які сказали, що вони були затримані та їх піддавали тортурам російські військові.
Загалом там зазначили, що почали розслідувати:
- 22 очевидні страти без надзвичайних обставин;
- 9 інших незаконних вбивств;
- 6 можливих насильницьких зникнень;
- 7 випадків катувань.
Також організації вдалося зібрати речові докази, які додатково причетні російських військ до "численних порушень законів війни, які можна кваліфікувати як військові злочини та злочини проти людства".
Директор HRW у Європі та Центральній Азії Георгій Гогія назвав імовірні звірства Росії "огидними, незаконними та жорстокими".
Звірства росіян на Київщині: головне
- Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських військових, які вбивали, катували та насилували місцеве населення. Загалом жертвами окупантів стало понад 1 200 мирних людей.
- На початку травня Службі безпеки України вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, вже є перші вироки – шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.
- Вже після деокупації регіону люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Так, на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова наприкінці квітня.
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