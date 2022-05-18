Організація захищає права людей у 100 країнах світу, висвітлюючи порушення та притягує винних до відповідальності. Вони оприлюднили відповідний звіт у середу, 18 травня.

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Вони провели дослідження та задокументували низку імовірних злочинів проти мирного населення. Зокрема, у Київській та Чернігівській областях на півночі України.

Знайшла тіло сина після страти

Серед свідчень, які зібрали HRW, були й розповіді 66-річної Анастасії Андріївни з Київської області. Вона розповіла, що знайшла тіло свого дорослого сина в сараї після того, як його, очевидно, стратили.

Він лежав у позі зародка, підклавши руки під голову, а піджак накинув на плечі,

– розповіла жінка.

Організація також має свідчення жителів села, які стверджували, що вони були серед 350 людей, яких 28 днів утримували в тісному й сирому підвалі у Ягідному, що поблизу Чернігова. Інших жителів села вбили російські окупанти.

Задокументовані злочини росіян

Так, команда HRW відвідала цей район у квітні та травні 2022 року. Вони опитали 65 осіб, зокрема сімей загиблих і людей, які сказали, що вони були затримані та їх піддавали тортурам російські військові.

Загалом там зазначили, що почали розслідувати:

22 очевидні страти без надзвичайних обставин;

9 інших незаконних вбивств;

6 можливих насильницьких зникнень;

7 випадків катувань.

Довідка. Вважається, що російські війська вчинили злочини у лютому та березні, оскільки тоді вони контролювали більшу частину території.

Також організації вдалося зібрати речові докази, які додатково причетні російських військ до "численних порушень законів війни, які можна кваліфікувати як військові злочини та злочини проти людства".

Директор HRW у Європі та Центральній Азії Георгій Гогія назвав імовірні звірства Росії "огидними, незаконними та жорстокими".

Звірства росіян на Київщині: головне

Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських військових, які вбивали, катували та насилували місцеве населення. Загалом жертвами окупантів стало понад 1 200 мирних людей.

На початку травня Службі безпеки України вдалося встановити особи майже 900 окупантів, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам вже оголосили підозру. Зокрема, вже є перші вироки – шестеро російських військовополонених вже отримали терміни від 8 до 15 років.

Вже після деокупації регіону люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Так, на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова наприкінці квітня.

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