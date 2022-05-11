Про це 11 травня повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що ще 6 полонених засудили на термін від 8 до 15 років ув'язнення.

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Зокрема, на Київщині спецслужби у співпраці з Офісом Генпрокурора знайшли ще трьох військових збройних сил Росії. Ці окупанти причетних до звірств у Бучанському районі.

Вони вбивали й катували місцевих мешканців, проводили допити, незаконно захоплювали приватні помешкання та мародерили. Наразі розв'язують питання про оголошення їх у міжнародний розшук,

– сказав Дехтяренко.

Затримання бойовиків

Також на Луганщині та Вінниччині за матеріалами СБУ засудили шістьох чоловіків, які входили до незаконних збройних формувань російських окупаційних військ. Вони потрапили в полон у лютому та березні під час бойових дій.

"Зокрема, двоє мешканців тимчасово окупованого Довжанська пішли на службу до так званої народної міліції однієї з псевдореспублік. Воювали проти України як оператор-навідник та водій-механік. У полон потрапили поблизу Щастя та Кремінної", – сказав речник.

Дехтяренко зазначив, що інший бойовик з 2015 року воював у розвідувальному підрозділі та групі безпілотного літального апарату. Окупант потрапив у полон під час бою на Кремінському напрямку. Ще троє хотіли прорвати оборону на Миколаївському напрямку.

Речник повідомив, що трьох бойовиків засудили до 15 років в'язниці, двоє – по 10, ще один – 8 років.

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Схрони зі зброєю

На Чернігівщині та Київщині СБУ знайшла 2 схрони. Там була велика кількість набоїв та боєприпасів. Зокрема, на території одного з населених пунктів Чернігівського району знайшли такі речі:

понад 500 снарядів;

30 міліметрів для автоматичної гармати БМП-2.

Дехтяренко розповів, що боєприпаси ретельно заховали російські окупаційні війська. Їх хотіли використати у разі повторного вторгнення.

Інший схрон знайшли у квартирі мешканця Київської області. Правоохоронці знайшли таке озброєння:

ручні протитанкові гранатомети;

автомати АК-47;

пускові механізми до РПГ-7;

майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

"Наразі з чоловіком працюють слідчі й встановлюють всі обставини протиправної діяльності", – додав речник.

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