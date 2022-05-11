Об этом 11 мая сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он отметил, что еще 6 пленных осудили на срок от 8 до 15 лет тюрьмы.

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В частности, в Киевской области спецслужбы в сотрудничестве с Офисом Генпрокурора нашли еще трех военных вооруженных сил России. Эти оккупанты причастны к зверствам в Бучанском районе.

Они убивали и пытали местных жителей, проводили допросы, незаконно захватывали частные дома и мародерили. В настоящее время решают вопросы об объявлении их в международный розыск,

– сказал Дехтяренко.

Задержание боевиков

Также в Луганской и Винницкой областях по материалам СБУ осудили шестерых мужчин, входивших в незаконные вооруженные формирования российских оккупационных войск. Они попали в плен в феврале и в марте во время боевых действий.

"В частности, двое жителей временно оккупированного Довжанска пошли на службу в так называемую народную милицию одной из псевдореспублик. Воевали против Украины как оператор-наводчик и водитель-механик. В плен попали возле Счастья и Кременной", – сказал спикер.

Дехтяренко отметил, что другой боевик с 2015 года воевал в разведывательном подразделении и группе беспилотного летательного аппарата. Оккупант попал в плен во время боя на Креминском направлении. Еще трое хотели прорвать оборону в Николаевском направлении.

Спикер сообщил, что троих боевиков приговорили к 15 годам тюрьмы, двое – по 10, еще один – 8 лет.

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Схроны с оружием

На Черниговщине и Киевщине СБУ нашла 2 схрона. Там было большое количество патронов и боеприпасов. В частности, на территории одного из населенных пунктов Черниговского района нашли следующие вещи:

свыше 500 снарядов;

30 миллиметров для автоматической пушки БМП-2.

Дехтяренко рассказал, что боеприпасы тщательно спрятали российские оккупационные войска. Их хотели использовать при повторном вторжении.

Другой схрон нашли в квартире жителя Киевской области. Правоохранители нашли такое вооружение:

ручные противотанковые гранатометы;

автоматы АК-47;

пусковые механизмы к РПГ-7;

почти 30 тысяч патронов разного калибра.

"Сейчас с мужчиной работают следователи и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности", – добавил спикер.

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