Про це повідомили в українському Генштабі. Там зазначили: мовиться про підрозділи оперативної групи російських військ, які дислокуються в "ПМР".

До теми Окремий наступ з Придністров'я неможливий, – Грабський

Ворог намагається нагнітати ситуацію на Півдні

Раніше про те, що вороги намагаються нагнітати ситуацію на Одещині, повідомили в оперативному командуванні "Південь". Таким чином вони чинять тиск на жителів прикордонних з Молдовою районів. Також постійно росіяни погрожують блокадою частини території Одещини – через припинення функціонування мосту у Білгород-Дністровському районі.

Путін хоче почати війну і в Придністров'ї, – США

Тим часом розвідка США попереджає, що Володимир Путін хоче почати війну і в "ПМР", адже не досягнув бажаних успіхів в Україні. Ймовірно, глава Кремля прагне затягнути війну, аби Європа та США втратили бажання підтримувати Україну військово та фінансово.

В українському МВС вважають по-іншому: мовляв, Росія не буде нападати з невизнаного Придністров'я. Ба більше, росіяни начебто готуються в "ПМР" до оборони. Саме для цього вони встановлюють блокпости та перекривають дороги.

Тим часом Загрози немає, але й цілі росіян незрозумілі: як у Пентагоні оцінюють ситуацію на Одещині

Ситуація в невизнаному Придністров'ї: останні новини

Президентка Молдови Майя Санду впевнена, що безпеці її країни нічого не загрожує. Проте влада пильно стежитиме за перебігом подій, аби уникнути ескалації. Пріоритет Кишинева – збереження миру.

Тим часом у "ПМР" постійно поширюють провокативні заяви, які мають на меті дискредитувати Україну. Востаннє це відбулось 6 травня – мовляв, зі сторони України у бік Придністров'я лунали постріли.

Росія при цьому перегруповує свій контингент у "ПМР" та поповнює йому запаси.

У Генштабі ЗСУ наголошували: можливо, у такий спосіб вороги шукають варіанти, як розосередити українські сили від Східної операційної зони.

На початку травня російські офіцери почали вивозити свої родини з невизнаного Придністров'я.

Секретар РНБО Олексій Данілов не відкинув, що Москва мріє про сухопутний коридор до Придністров'я, проте Данілов впевнений, що ці мрії – нереальні.

Дивіться у відео: Україна міняє цілі війни