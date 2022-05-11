Разом з тим окупанти нагнітають ситуацію ймовірною блокадою українських територій шляхом припинення функціонування Дністровського мосту. Втім в Оперативному командуванні "Південь" заспокоюють, що українські сили оборони регіону готові до ефективної протидії.

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Ситуація у прикордонних з Придністров'ям районах Одещини у ніч проти 11 травня

В Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що станом на початок доби 11 травня російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на українців, які мешкають поблизу кордону з невизнаним Придністров'ям.

Ворог лякає блокуванням українського регіону, завдавши повторних ракетних ударів по Дністровському мосту, а також повідомленнями про те, що збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ були переведені у повну бойову готовність.

Сили оборони Півдня готові до протидії. Кордони України укріплені, вичерпних заходів вжито. Сили охорони та оборони Півдня України продовжують виконання завдань за призначенням, ефективно протидіють викликам та загрозам,

– наголосили у командуванні.

Зведення ОК "Південь" у ніч проти 11 травня: дивіться відео

До слова, разом з тим в ОК "Південь" зауважили, що наразі зберігається загроза ракетних ударів з тимчасово окупованого Криму, з повітря за допомогою авіації, а також з моря, де вороже корабельне угруповання противника оснащене крилатими ракетами.

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