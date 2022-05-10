Так вважає військовий експерт Сергій Грабський. Про це він сказав 24 каналу.

Увага У МВС пояснили, чому Росія не готується нападати з Придністров'я

За його словами, сьогодні Росія не може відкрити фронт із окупованої території Молдови – Придністров'я. На це впливає кілька параметрів:

особовий склад Росії – так зване російське угруповання на території Придністров'я на 70% складається власне з жителів самої окупованої території, у яких російські паспорти;

загальну мобілізаційну здатність спершу оголошують у 20 – 30 тисяч солдатів, натомість після перших провокацій ми спостерігали активну "самоевакуацію" призовного контингенту у напрямку Молдови, Румунії та навіть України;

з 2014 року серйозного озброєння та техніки на землі не спостерігали.

"Тож треба розуміти, що росіяни мають дуже обмежений ресурс та малу спроможність оперувати і діяти у тих територіях", – додав Грабський.

І ще один, але важливий фактор, – територія Придністров'я фактично прострілюється. При чому, він наголосив, що жодних дій з боку України без погодження суверенною державою Молдови не буде.

Чи можливий наступ з Придністров'я

За його словами, розглядати питання чи можливість навіть обмеженого штурму або атаки на наші позиції з Придністров'я можна тільки у таких випадках:

у взаємодії з можливим наступом противника на Миколаївському напрямку у сторону Вознесенська або вздовж моря, а це складніше;

а також можливим проведенням певних операцій на морі з метою висадки десанту у південній Бессарабії.

Тільки така триєдина задача може розглядатися як більш-менш доцільна. Окремий наступ з Придністров'я неможливий,

– наголосив Грабський.

Чому Росія не готується нападати з Придністров'я

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що росіяни наразі не думають про те, щоб відкривати додатковий фронт на Одещині. Натомість вони працюють над зовсім іншим. Країна-агресорка навпаки готується до оборони невизнаного Придністров'я.

Яка загалом ситуація у Придністров'ї

У Придністров'ї продовжують залякувати людей. Там почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України.

Окрім створення напруги на окупованій території Молдови, є й значно гірші сигнали про небезпеку. Наприклад, введення в повну бойову готовність військ.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.

Проте наразі загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я фактично відсутня. Федір Веніславський вважає, що розвідка постійно ділиться даними про ймовірні небезпеки.

Варто зауважити – У ЗМІ кажуть, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову: дивіться відео