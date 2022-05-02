Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Готові до всього

Українська влада ретельно стежить за тим, як Росія намагається розхитати ситуацію в невизнаному Придністров'ї.

Те, що стосується Молдови та території, яка наближена до Молдови. Ми розуміємо, що там відбувається. Думаю, наші військові готові до будь-якого розвитку подій, – наголосив Олексій Данілов.

Він додав, що плани російських військових про сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я до 9 травня нереальні. Їх неможливо досягнути.

Данілов підтвердив, що є інформація про мобілізацію в Росії, яку можуть оголосити 9 травня. Зараз Збройні Сили України чудово справляються з тими підрозділами, які окупанти додатково відправляють у зону бойових дій.

"Наскільки їм (мобілізація – 24 канал) це допоможе і як це буде перетворюватися на проблеми всередині Росії для Путіна – складно сказати. Але з тими військами, які зараз йдуть до нашої країни, ЗСУ впораються. Мотивації там вже ніякої немає. Переважно їде бідне населення. Вони в очі не бачили деякі прилади, якими наші громадяни користуються все своє життя", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ наголошували, що ситуація в Придністровському регіоні Молдови залишається напруженою. Росіяни розповсюджують різні провокативні та брехливі повідомлення про нібито загрозу з боку України. Це звичайний фейк.

Росія може хотіти залучити Придністров'я до війни з Україною. Саме через це там влаштовують різні провокації з вибухом телевеж, обстрілами біля "міністерства держбезпеки" тощо. У цьому вони, звісно ж, звинувачують Україну. Після кількох провокацій у невизнаному Придністров’ї заявили, що привели в повну бойову готовність російські війська. Однак президент Володимир Зеленський вже запевняв, що ЗСУ не бояться загрози з цього регіону, адже українські захисники до всього готові.

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