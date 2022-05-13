Это происходит в Раздельнянском и Подольском районах. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Кстати Запрет на въезд, рыболовство и движение судов: в приграничных районах Одесщины ввели ограничения

Кроме фортификационных сооружений проверили готовность оборонительных рубежей. Марченко поручил привести их в надлежащее состояние.

Есть ли угроза из Приднестровья

В Генштабе ВСУ 11 мая сообщили, что ситуация на Бессарабском направлении вызывает беспокойство. Дело в том, что в непризнанном Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности. Американская разведка считает, что Путин хочет начать войну и в Молдове, потому что не добился желаемых успехов в Украине.

Правда, в Министерстве внутренних дел оценивали возможность нападения со стороны Приднестровья как маловероятную. Напротив утверждали, что россияне якобы готовятся в "ПМР" к обороне, поэтому и устанавливают блокпосты и перекрывают дороги.

Представитель ОВА Сергей Братчук рассказал, что Одесщина начала наращивать Силы территориальной обороны. Открытых вражеских действий в отношении Украины не видно, однако такие меры проводятся, чтобы предотвратить возможные провокации. Их распространяют в Приднестровье постоянно. К примеру, 6 мая там заявили, что со стороны Украины в сторону Приднестровья якобы раздавались выстрелы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключал, что Москва мечтает о сухопутном коридоре в Приднестровье. Однако понятно, что эти мечты агрессора никогда не сбудутся.

А что говорят власти Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду 7 мая сделала заявление. Она уверена, что безопасности страны ничего не угрожает. Однако власти будут внимательно следить за ходом событий, чтобы избежать эскалации. Кишинев стремится сохранить мир.

Перед этим, 27 апреля, Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии. Президент хочет модернизировать вооруженные силы своей страны. Она добавила, что понимает все проблемы, когда на границе, то есть в Украине, идет война.

Интересно – Отдельное наступление из Приднестровья реально? Ответ военного эксперта: