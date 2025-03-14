Про це президент України сказав під час зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

До теми У Саудівській Аравії обговорювали питання територій, – Зеленський

Зеленський сказав, що потрібно для врегулювання війни далі

Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, президенту Франції Еммануелю Макрона та іншим лідерам, які готові працювати, щоб встановити тривалий та стабільний мир в Україні.

У нас є різні зустрічі, є міжнародні зустрічі, є візити мої. Вже сьогодні існує кілька майданчиків, де ми розробляємо подальші кроки. Для того, щоб в той момент, коли або якщо Росія погодиться на припинення вогню, щоб у нас були вже конкретні напрацювання,

– розповів глава держави.

У межах цього Україна з партнерами обговорює питання миротворчого контингенту, зокрема, які країни готові допомагати та чим, а також хто з союзників готовий допомагати нашій армії фінансово.

"Просто, щоб цей пазл скласти, ми паралельно працюємо на кількох таких майданчиках. Британія і Франція мають лідерство, і у них є окремий контакт зі Сполученими Штатами Америки також. У них є такий місток", – заявив Зеленський.

Він також зауважив, що після режиму припинення вогню, якщо він буде, в України та партнерів буде місяць, щоб дати план подальших кроків, який будуть підтримувати ті, хто готовий і посилити, і допомогти, і контролювати, і наближати мир.