Євросоюз хоче зберегти свою привабливість в очах країн колишнього СРСР. Їм потрібно дати якісь нові цілі, що наблизять до вступу в ЄС. Інакше для чого були всі ці 30 років заяв і обіцянок наших і європейських чиновників, що ми йдемо в Європу? Адже це відштовхує нас від Заходу і зміцнює позиції прихильників Росії.
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Обіцянки та реальність
Щоб не вийшло, як з перспективою вступу України до НАТО, яку канцлерка ФРН Ангела Меркель заблокувала на Бухарестському (2008) саміті НАТО. Результатом цього, як відомо, стало вторгнення в Крим.
Приблизно те ж саме можна сказати і про нашу країну. Якби ми мали реальну перспективу вступу в ЄС, це серйозно змінило б настрої в суспільстві і сильно вплинуло б навіть на процес врегулювання придністровського конфлікту.
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Головна перешкода
На територіях цих країн існує ряд заморожених конфліктів, які можуть спалахнути в будь-який момент: Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, тепер уже і Україна-Крим і Донбас. Ця обставина є серйозною перешкодою для майбутнього вступу наших країн до ЄС.
Також Євросоюз не хоче брати на себе відповідальність за економічну ситуацію в наших державах. Представник ЄС у Молдові Яніс Мажейкс заявив, що майже не головна причина гальмування євроінтеграційних процесів Молдови – це колосальний рівень корупції.
Якщо США почнуть серйозно лобіювати цей порядок, то наші країни зможуть отримати в перспективі статус кандидатів в ЄС, але, як ми пам'ятаємо на прикладі тієї ж Туреччини, це зовсім не означає реальну інтеграцію і ми можемо сидіти в цьому "передбаннику" десятиліття.
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