Евросоюз хочет сохранить свою привлекательность в глазах стран бывшего СССР. Им нужно дать какие-то новые цели, которые приблизят к вступлению в ЕС. Иначе для чего были все эти 30 лет заявлений и обещаний наших и европейских чиновников, что мы идем в Европу? Ведь это отталкивает нас от Запада и укрепляет позиции сторонников России.

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Обещания и реальность

Чтобы не получилось, как с перспективой вступления Украины в НАТО, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель заблокировала на Бухарестском (2008) саммите НАТО. Результатом этого, как известно, стало вторжение в Крым.

Приблизительно то же самое можно сказать и о нашей стране. Если бы у нас была реальная перспектива вступления в ЕС, это серьезно изменило бы настроения в обществе и сильно повлияло бы даже на процесс урегулирования приднестровского конфликта.

Заявления президента Франции Макрона о политическом союзе в Европе с участием Украины и Британии, но без членства в ЕС полностью соответствуют подходу ЕС к странам бывшего СССР.

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Главное препятствие

На территориях этих стран существует ряд замороженных конфликтов, которые могут возникнуть в любой момент: Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове, теперь уже и Украина-Крым и Донбасс. Это обстоятельство является серьезным препятствием для будущего вступления наших стран в ЕС.

Также Евросоюз не хочет брать ответственность за экономическую ситуацию в наших государствах. Представитель ЕС в Молдове Янис Мажейкс заявил, что почти не главная причина торможения евроинтеграционных процессов в Молдове – это колоссальный уровень коррупции.

Насколько я знаю, примерно такая же ситуация в Украине. Кроме того, существуют еще и серьезные социально-экономические проблемы, которые усугубились в Украине во время войны. Поэтому нам обещают "политический" ЕС, но не более того, причем без ясных разъяснений, что это такое.

Если США начнут серьезно лоббировать этот порядок, то наши страны смогут получить в перспективе статус кандидатов в ЕС, но, как мы помним на примере Турции, это вовсе не означает реальную интеграцию и мы можем сидеть в этом "предбаннике" десятилетия.

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