Евросоюз хочет сохранить свою привлекательность в глазах стран бывшего СССР. Им нужно дать какие-то новые цели, которые приблизят к вступлению в ЕС. Иначе для чего были все эти 30 лет заявлений и обещаний наших и европейских чиновников, что мы идем в Европу? Ведь это отталкивает нас от Запада и укрепляет позиции сторонников России.
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Обещания и реальность
Чтобы не получилось, как с перспективой вступления Украины в НАТО, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель заблокировала на Бухарестском (2008) саммите НАТО. Результатом этого, как известно, стало вторжение в Крым.
Приблизительно то же самое можно сказать и о нашей стране. Если бы у нас была реальная перспектива вступления в ЕС, это серьезно изменило бы настроения в обществе и сильно повлияло бы даже на процесс урегулирования приднестровского конфликта.
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Главное препятствие
На территориях этих стран существует ряд замороженных конфликтов, которые могут возникнуть в любой момент: Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове, теперь уже и Украина-Крым и Донбасс. Это обстоятельство является серьезным препятствием для будущего вступления наших стран в ЕС.
Также Евросоюз не хочет брать ответственность за экономическую ситуацию в наших государствах. Представитель ЕС в Молдове Янис Мажейкс заявил, что почти не главная причина торможения евроинтеграционных процессов в Молдове – это колоссальный уровень коррупции.
Если США начнут серьезно лоббировать этот порядок, то наши страны смогут получить в перспективе статус кандидатов в ЕС, но, как мы помним на примере Турции, это вовсе не означает реальную интеграцию и мы можем сидеть в этом "предбаннике" десятилетия.
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