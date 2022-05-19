Карфаген должен быть разрушен

Игнать в Ростов, мерзость. Вполне прав Михаил Подоляк. Никаких компромиссов. Никакого сохраненного *ба... сорри, лица. Никаких возможностей уйти с достоинством. Нет там достоинства, ни с чем уходить.

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Россия должна выпить свою подлость до дна. Ответить за все, что творила. Не только у нас – везде. Совершала сотни лет, меняя фасад, но не меняя своей обманчивой имперской сущности. Пора ответить за дела и слова. За жестокость, за коварство и подлую наглую ложь.

Они всегда говорили, что против них – весь мир: говорили в тот момент, когда мир подобострастно пожимал им руки и гнул перед ними спины, чтобы получить низкую цену на ресурсы. Они смеялись над теми, кто им верил, издевались над теми, кто от них зависел, убивали тех, кого не могли поставить на колени.

Они рассказывали, что мир завидует их уму и богатству, продолжая гадить в дыру, грабить соседей, так и не сумев наладить производство прокладок. Орудие убийства клепать могли и воровать технологии получалось.

Воспитательный эффект на пол тысячелетия

Ну что ж… Теперь мир действительно против них. И вечный рефрен о "вставании с колен" теперь приобретает несколько иной смысл. Встанут они с колен, не встанут – мир овладеет ими во всех возможных вариантах. Причем так ярко и изобретательно, чтобы об этом помнили даже отдаленные отпрыски. Чтобы воспитательного эффекта хватило лет на триста, а лучше на пятьсот.

Кто-то должен был положить конец бесчинствам кремлевских негодяев, которые вообразили себя всесильными. Кто-то должен был восстать, дать отпор. Так получилось, что выбор лег на Украину.

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Победа не будет быстрой, дорогие соотечественники. И этот зверинец никуда не денется от наших границ. Но в наших силах сделать так, чтобы шакалы сидели в клетке. В неубранной клетке. Чтобы грызли кости вместо свежего мяса. И кусали не соседей, а сами себя за шелудивые задницы.

Х*р им, а не Херсон. Х*р им, а не Бердянск, Мелитополь, Геническ, Мариуполь. Никаких уступок. Ни пяди украинской земли! Смерть российским оккупантам! Враг будет разбит, победа будет за нами!

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