История наверстывает невыполнимое

Мне кажется, что мы подошли как раз к такому моменту. Многие события, которые предстояли, но были отложены в длинный ящик, начинают происходить сейчас.

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Мир когда-то не нашел алгоритм взаимодействия после окончания Холодной войны, а сегодня недовоенные войны и вопросы, на которые не ответили, трансформировались в страшную украинскую трагедию.

Россия терпит поражение, а мы знаем, что поражение в таких войнах смертельно для диктатур. Это исторический опыт. Сама Россия может тому найти несколько примеров. Один из них – Крымская война. Она не привела к краху самодержавия, но привела к большим реформам. Другой пример – Русско-японская война, приведшая к изменениям в политическом устройстве и переходу к конституционной монархии.

Великая война обернется для империи большим позором

В случае с путинской Россией события могут развиваться еще быстрее. После окончания этой войны победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности путинская диктатура, по-моему, обречена.

У путинского режима личной власти было две сакральные точки – Чечня и Крым. Чеченская война со всеми ужасами и преступлениями дала Путину тот же политический капитал, который позволил ему править так долго. Через некоторое время наркотик от "победы" в Чечне перестал работать и режим начал искать новую точку бифуркации. Такой точкой 8 лет назад стал Крым.

Не будем грешить против истины, эта оккупация имела очень большую поддержку в обществе. По моему мнению, на тот момент Путин почувствовал, что море ему до колен, и морально решил, что украинский вопрос он будет заканчивать. Для него уже не стоял вопрос, следует ли начинать полномасштабную войну. Для него встал вопрос, когда это лучше сделать, какие благоприятные условия будут предоставляться.

Уже понятно, чем для России закончится ее "спецоперация" в Украине

Ставка на эту войну для Путина тоже была сакральной – ему нужно было добавить в Крым еще и окончательное уничтожение этого "безобразного образования", которое мешало ему делить сферы влияния.

Безусловно, победа в этой войне дала бы Путину новую легитимность, но в случае поражения он потеряет все. С каждым днем ​​победа Украины все более вероятна. Путинская армия оказалась неспособна добиться серьезных успехов на первом этапе войны, когда на ее стороне было огромное технологическое преимущество, а в ближайшие недели Украина может стать одной из наиболее оснащенных и модернизированных армий Европы.

Цепная реакция уже началась

И, учитывая разницу в моральном духе и боевой выучке, вопрос военного разгрома путинской армии мародеров может стать на повестку дня быстрее, чем мы думаем.

Сработает ли после этого принцип домино, разрушающий империю, мы не знаем, но проигравшая войну империя – это уже не империя. Диктатор, сделавший ставку на победную войну и проигравший ее, станет обузой даже для своего окружения.

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Санкции, судя по всему, не просто будут сохраняться, а даже усиливаться. Если уже сегодня вполне серьезно обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей и даже Германия вынуждена двигаться в этом направлении, то я не исключаю, что это приведет к беспорядкам в России гораздо серьезнее, чем 10, 20, 30 тысяч человек, протестующих сегодня против войны .

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