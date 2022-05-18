Говорили о "денацификации" Украины, но в итоге получили дерусификацию Украины и национальный подъем.

Интересное Куда ведет маршрут Путина для россиян



В Кремле придумали новое оправдание вторжению в Украину / Скриншот страницы

Хотели "остановить расширение НАТО", а теперь НАТО возродилось и принимает в свой состав Финляндию и Швецию.

И вот теперь они говорят, что цель "спецоперации" – остановка смены режима у них в Москве... Думаю, уже понятно, что будет одним из следующих этапов?

Актуальное – в России хотят признать советский флаг государственным: смотрите видео