"Жирные птички"

В настоящее время известно о трех погибших и более 14 раненых офицерах командного состава бригады, в том числе:

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временный исполняющий обязанности командира 810 ОБР МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;

– тяжело ранен; начальник связи 810 ОБР МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;

– тяжело ранен; командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;

– тяжело ранен; временный исполняющий обязанности командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;

– тяжело ранен; командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).

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"Сафари" под Харьковом

17 мая во время контрнаступления Вооруженные Силы Украины в Харьковской области прорвали линию обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга), находившееся на позициях, практически уничтожено. Выжившим удалось убежать в тыл.

Потери среди личного состава: шесть военнослужащих погибли, 11 ранены.

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