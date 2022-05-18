"Жирные птички"
В настоящее время известно о трех погибших и более 14 раненых офицерах командного состава бригады, в том числе:
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- временный исполняющий обязанности командира 810 ОБР МП полковник Ян Суханов – тяжело ранен;
- начальник связи 810 ОБР МП капитан Андрей Бушмин – тяжело ранен;
- командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжело ранен;
- временный исполняющий обязанности командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов – тяжело ранен;
- командир гаубической самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ершов – тяжело ранен (оторвана рука).
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"Сафари" под Харьковом
17 мая во время контрнаступления Вооруженные Силы Украины в Харьковской области прорвали линию обороны Вооруженных Сил Российской Федерации.
Подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 08275, Печенга), находившееся на позициях, практически уничтожено. Выжившим удалось убежать в тыл.
Потери среди личного состава: шесть военнослужащих погибли, 11 ранены.
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