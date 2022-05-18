"Жирні пташки"

Наразі відомо про трьох загиблих та понад 14 поранених офіцерів командного складу бригади, у тому числі:

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тимчасовий виконувач обов'язків командира 810 ОБР МП полковник Ян Суханов – тяжко поранений;

– тяжко поранений; начальник зв'язку 810 ОБР МП капітан Андрій Бушмін – тяжко поранений;

– тяжко поранений; командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – тяжко поранений;

– тяжко поранений; тимчасовий виконувач обов'язків командира 382 окремого батальйону МП майор Леонід Смирнов – тяжко поранений;

– тяжко поранений; командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов – тяжко поранений (відірвана рука).

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"Сафарі" під Харковом

17 травня під час контрнаступу Збройні Сили України в Харківській області прорвали лінію оборони Збройних сил Російської Федерації.

Підрозділ зі складу 200 окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга), який перебував на позиціях, практично знищили. Тим, хто вижив, вдалося втекти в тил.

Втрати серед особового складу: шестеро військовослужбовців загинуло, 11 поранено.

Важливе – 45 артилерійська бригада ЗСУ показала, як знищує окупантів: дивіться відео