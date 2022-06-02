У Молдові дозволять лише розважальний російський контент

Заборона стосується і радіо, і телебачення. До речі, у Москві вже розкритикували молдовський закон про інформаційну безпеку.

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Заборонено видавати по радіо і телебаченню новини, військові, політичні та аналітичні програми країни, яка не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення,

– мовиться у документі.

Під державою, яка не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, мають на увазі Росію.

То ж тепер телевізійні станції Молдови зможуть транслювати лише російські фільми, серіали, музичні програми та розважальні шоу. Російських пропагандистських програм населенню не показуватимуть.

У країні вже забороняли російські новини

Транслювати російські новини в Молдові забороняли ще у 2017 році. Однак у 2021 році від такого рішення відмовилися. Утім, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну ця заборона фактично знову почала існувати, то ж тепер її закріпили юридично.

Зауважимо, від російської пропаганди Молдова відмовилася через те, що саме вона може стати наступною країною, у які Володимир Путін введе свої війська.

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Що відомо про можливе вторгнення в Молдову

За даними української розвідки, у Кремлі є чіткі плани щодо нападу на Молдову. Адже вдершись у цю країну Росія отримає новий фронт на війні проти України. Нашим Збройним Силам доведеться потужно протистояти ворогу ще й на південно-західному напрямку. Так ворог надіється послабити українське військо.

Порушити територіальну цілісність Молдови держава-агресорка може за "донбаським сценарієм". Тобто визнавши незалежність невизнаного Придністров'я. Окупанти нібито хочуть висадити там свій десант, який летітиме з тимчасово окупованого Криму.

Однак є й хороші новини – росіяни не зможуть безпечно пролетіти над Одеською областю. Українські сили Протиповітряної оборони просто ліквідують ворожу авіацію.

До речі, раніше припускали, що визнати Придністров'я Путін може 9 травня. Цього так і не сталося, а от військо агресора й далі продовжує гинути у намаганні захопити Україну.

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