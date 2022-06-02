В Молдове разрешат только развлекательный российский контент

Запрет касается и радио, и телевидения. Кстати, в Москве уже раскритиковали молдавский закон об информационной безопасности.

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Запрещено издавать по радио и телевидению новости, военные, политические и аналитические программы страны, не ратифицировавшей Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении,

– говорится в документе.

Под государством, не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, подразумевают Россию.

Теперь телевизионные станции Молдовы смогут транслировать только российские фильмы, сериалы, музыкальные программы и развлекательные шоу. Российские пропагандистские программы населению не будут показывать.

В стране уже запрещали российские новости

Транслировать российские новости в Молдавии запрещали в 2017 году. Однако в 2021 г. от такого решения отказались. Когда же Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину этот запрет фактически снова начал существовать, то теперь его закрепили юридически.

Отметим, что от российской пропаганды Молдова отказалась из-за того, что именно она может стать следующей страной, в которую Владимир Путин введет свои войска.

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Что известно о возможном вторжении в Молдову

По данным украинской разведки, у Кремля есть четкие планы по нападению на Молдову . Ведь ворвавшись в эту страну, Россия получит новый фронт на войне против Украины. Нашим вооруженным силам придется мощно противостоять врагу еще и на юго-западном направлении. Так кафиры надеются ослабить украинское войско.

Нарушить территориальную целостность Молдовы государство-агрессорша может по "донбасскому сценарию". То есть признав независимость непризнанного Приднестровья. Кафиры якобы хотят высадить там свой десант, который будет лететь из временно оккупированного Крыма.

Однако есть хорошие новости – россияне не смогут безопасно пролететь над Одесской областью. Украинские силы противовоздушной обороны просто ликвидируют вражескую авиацию.

Кстати, раньше предполагали, что признать Приднестровье Путин может 9 мая. Этого так и не произошло, а вот войско агрессора по-прежнему продолжает гибнуть в попытке захватить Украину.

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