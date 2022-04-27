Ответ на этот вопрос дал военный эксперт Алексей Мельник в эфире 24 канала.

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По его мнению, Румыния, очевидно, будет политически поддерживать Молдову и направлять свои ресурсы на помощь.

Но посылать свои войска в Молдову не будет. Потому что Румыния – член НАТО, поэтому несет дополнительную ответственность за подобные шаги,

– заявил Мельник.

Эксперт добавил, что в Молдове вряд ли может возникнуть масштабный конфликт с Россией. По его мнению, это отвлечение внимания не только Украины, но и мирового сообщества.

Ситуация в Приднестровье:

25 апреля в Тирасполе раздались взрывы. На востоке еще два взрыва прогремели возле поселка Маяк, были разрушены антенны, которые отвечали за российские частоты.

Из-за провокации Майя Санду экстренно созвал Совбез страны. В Приднестровье ввели "красный" уровень террористической опасности, силовиков перевели на "казарменное состояние" и усилили контроль на блокпостах. Также там отменили подготовку к проведению парада 9 мая.

террористической опасности, силовиков перевели на "казарменное состояние" и усилили контроль на блокпостах. Также там отменили подготовку к проведению парада 9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не боятся россиян в Приднестровье и готовы к тому, чтобы их "встретить".

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