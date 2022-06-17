Стратегія пропагандистів
Від виборів у США до референдумів в Європі, від України до Африки російська стратегія та сама.
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Знайти болючу тему, сформулювати крайні протилежні позиції, знайти людей, які поділяють ці позиції, та розпалювати їх одне проти одного.
Російські пропагандисти завжди діють однаково / Фото GettyImages
Важливо Росіяни будуть мити унітази в Конотопі та збирати полуницю в Черкасах
Не ведіться
Так само і в Україні, вони активно підтримують наратив, що Україна вже перемогла, та наратив, що Україна ніколи не переможе, бо Захід не дає достатньо зброї. Що проросійські сенси поширює команда Зеленського і що проросійські сенси поширює команда Порошенка.
Що Україна залишиться тотально знелюдненою антропологічною пустелею і що сюди понаїдуть з усього світу, перетворивши країну на антропологічний смітник.
Головне – розколоти і зіткнути. Не ведіться.
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