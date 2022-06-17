Справа в тому, що після того, як було знищено ракетний крейсер "Москва", росіяни зрозуміли, що в України, як і раніше, у строю ПКРК "Нептун", але не знали скільки у нього в наявності ракет Р-360.

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Помилка росіян

Розкинувши мізками, у переносному, а не прямому значенні слова, вони дійшли висновку, що Р-360 у України – дефіцитні, у невеликій кількості, тому вона їх може застосувати або по дуже важливому об'єкту, такому як ракетний крейсер "Москва", або у разі загрози висадки десанту з БДК.

У цьому зв'язку, заради безпеки, окупанти відвели свої військові кораблі другого і третього рангу з імовірної зони поразки ПКРК "Нептун", але абсолютно безстрашно стали використовувати кораблі 4 рангу, здійснюючи поставки на острів Зміїний особового складу, техніки та боєприпасів.

І справді, витрачати дефіцитну Р-360 на катер чи буксир ніхто не стане.

Користуючись цією можливістю, окупанти змогли перекинути на острів Зміїний велику кількість техніки, облаштувати подібність до ешелонованого ППО і продовжували це робити до сьогодні.

Поки що дві ракети Harpoon не вразили "Василя Беха". Дві ракети на судно водотоннажністю 1670 тонн, хоча Harpoon ефективно застосовується проти кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн.

Тобто Україна продемонструвала не тільки те, що у неї зараз є достатньо ракет Harpoon, щоб не економити, а й те, що вона не просто пошкоджуватиме російські надводні об'єкти, а гарантовано буде їх знищувати і добивати.

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І ось тут виникає питання...

А що ж тепер із постачанням угруповання окупантів на острові Зміїний? Адже суди, що вирушають туди, тепер – смертники. Так само як і окупанти на Зміїному, без постачання та забезпечення приречені з часом на цілком передбачуваний результат в ізоляції.

Чи організовуватимуть на Зміїний рятувальну місію? Прориватися до приречених? З водою і хлібом?

Ось і виникає питання, навіщо ЗСУ висаджувати десант на Зміїний, здійснювати якусь операцію щодо повернення над ним контролю, якщо й так усе під контролем. Причому рівень контролю найближчим часом зросте ще більше. Але про це вже пізніше.

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