Дело в том, что после того как был уничтожен ракетный крейсер "Москва", россияне поняли, что у Украины по прежнему в строю ПКРК "Нептун", но не знали сколько у него в наличии ракет Р-360.
Читайте Драги, Шольц и Макрон приехали в Киев: почему украинцы кричат "зрада"
Ошибка россиян
Пораскинув мозгами, в переносном, а не прямом смысле слова, они пришли к выводу, что Р-360 у Украины – дефицитные, в небольшом количестве, поэтому она их может применить либо по очень важному объекту, такому как ракетный крейсер "Москва", либо в случае угрозы высадки десанта по БДК.
В этой связи, безопасности ради, оккупанты отвели свои военные корабли второго и третьего ранга из предположительной зоны поражения ПКРК "Нептун", но совершенно бесстрашно стали использовать корабли 4 ранга, осуществляя поставки на остров Змеиный личного состава, техники и боеприпасов.
И вправду, тратить дефицитную Р-360 на катер или буксир никто не станет.
Пользуясь этой возможностью, оккупанты смогли перекинуть на остров Змеиный большое количество техники, обустроить подобие эшелонированного ПВО и продолжали это делать до сегодняшнего дня.
То есть, Украина продемонстрировала не только то, что у нее сейчас в наличие имеется достаточное количество ракет Harpoon, чтобы не экономить, но и то, что она будет не просто повреждать российские надводные объекты, а гарантировано их уничтожать и добивать.
Важно Россияне будут мыть унитазы в Конотопе и собирать клубнику в Черкассах
И вот тут возникает вопрос…
А, что же теперь со снабжением группировки оккупантов на острове Змеиный? Ведь отправляющиеся туда суда теперь – смертники. Равно как и оккупанты на Змеином, без снабжения и обеспечения обречены со временем на вполне предсказуемый исход в изоляции.
Будут организовывать на Змеиный спасательную миссию? Прорываться к обреченным? С водичкой и хлебушком?
Вот и возникает вопрос, зачем ВСУ высаживать десант на Змеиный, осуществлять какую-то операцию по возвращению над ним контроля, если и так все под контролем. Причем степень контроля в ближайшее время возрастет еще больше. Но, об этом уже позже.
Интересно – Наркотики в ВСУ и химоружие от немцев: в Кремле новая порция фейков: смотрите видео