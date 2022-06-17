Дело в том, что после того как был уничтожен ракетный крейсер "Москва", россияне поняли, что у Украины по прежнему в строю ПКРК "Нептун", но не знали сколько у него в наличии ракет Р-360.

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Ошибка россиян

Пораскинув мозгами, в переносном, а не прямом смысле слова, они пришли к выводу, что Р-360 у Украины – дефицитные, в небольшом количестве, поэтому она их может применить либо по очень важному объекту, такому как ракетный крейсер "Москва", либо в случае угрозы высадки десанта по БДК.

В этой связи, безопасности ради, оккупанты отвели свои военные корабли второго и третьего ранга из предположительной зоны поражения ПКРК "Нептун", но совершенно бесстрашно стали использовать корабли 4 ранга, осуществляя поставки на остров Змеиный личного состава, техники и боеприпасов.

И вправду, тратить дефицитную Р-360 на катер или буксир никто не станет.

Пользуясь этой возможностью, оккупанты смогли перекинуть на остров Змеиный большое количество техники, обустроить подобие эшелонированного ПВО и продолжали это делать до сегодняшнего дня.

Пока две ракеты Harpoon не сразили "Василия Беха". Две ракеты на судно водоизмещением 1670 тонн, хотя Harpoon эффективно применяется против кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн.

То есть, Украина продемонстрировала не только то, что у нее сейчас в наличие имеется достаточное количество ракет Harpoon, чтобы не экономить, но и то, что она будет не просто повреждать российские надводные объекты, а гарантировано их уничтожать и добивать.

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И вот тут возникает вопрос…

А, что же теперь со снабжением группировки оккупантов на острове Змеиный? Ведь отправляющиеся туда суда теперь – смертники. Равно как и оккупанты на Змеином, без снабжения и обеспечения обречены со временем на вполне предсказуемый исход в изоляции.

Будут организовывать на Змеиный спасательную миссию? Прорываться к обреченным? С водичкой и хлебушком?

Вот и возникает вопрос, зачем ВСУ высаживать десант на Змеиный, осуществлять какую-то операцию по возвращению над ним контроля, если и так все под контролем. Причем степень контроля в ближайшее время возрастет еще больше. Но, об этом уже позже.

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