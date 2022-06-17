По сути это финальное решение и оно положительное для Украины. Спасибо нашим европейским союзникам за доверие!

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Украинцы себя показали

Украинцы доказали, что у них европейские ценности, они умеют сражаться и побеждать. Теперь нужно доказать, что способны отучить свою власть воровать и гигантский рынок с кучей бабла и возможностей – наш.

Украина идет в ЕС/Фото Shutterstock

Важно Что будет с войной, когда умрет Путин, и кто станет следующим "вождем" орды

Судьба россиян

Через десять лет московиты будут собирать клубнику в Черкассах, мыть унитазы в Конотопе и выносить судна из-под бабушек в Дрогобыче. Запомните этот твит.

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