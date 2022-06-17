Эпоха после смерти чудовища
На самом деле, ответа на этот вопрос у меня не было, поскольку я не владею информацией о том, что Владимир Путин находится в коме и в ближайшее время может отправиться в ад.
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Но другой вопрос, прозвучавший сразу после этого, меня заставил задуматься над очень многими вещами. А звучал он так: как изменится ситуация в Украине после смерти Путина?
Ну, фактически на этот вопрос есть что ответить, исключительно обращаясь даже к самой истории прихода к власти Владимира Путина, к истории даже не прихода его к власти, а рождения. Ну, и собственно тех людей, которые его окружают и которые после того, как он отправится в ад, могут занять его место. Давайте поразмыслим над этим вопросом.
Вся эта стая имеет вполне реальные шансы занять кресло президента РФ в случае непредвиденной, а возможно даже предусмотренной и спланированной аудиенции этого персонажа у одного из демонов ада.
Что дальше? Дальше эти люди прекратят боевые действия на территории Украины? Дальше эти люди выведут войска с территории Украины? Дальше эти люди добровольно фактически освободят даже те территории, которые считают гипотетически своими? Это я имею в виду территорию временно оккупированного полуострова Крым. Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь, и вот почему.
Важно Убедил ли Путин Макрона и Шольца сбросить перья голубей мира
Недоимперия карлика, изваянная из лжи
Кто такой Владимир Путин? С момента его рождения его биография фальсифицирована сплошь и рядом, если мы будем черпать информацию из официальных источников.
Официальная биография Владимира Путина – сплошной обман. Героизация ничтожного жалкого человека, унижаемого с самого детства. С детства его оскорбляли, с детства его унижали.
После того как он добился определенного успеха на своем жизненном пути, которым стало не просто сосредоточение своего гнева в стакане и в конце концов утопление душенки в какой-то реке в пьяном состоянии, потому что не справился с управлением трактором, а выход на более высокий уровень, он все-таки пошел заниматься в силовые структуры тем, что, по его мнению, должно было ему принести в будущем успех. А успехом он считал контроль и подавление человеческой воли.
Вот эта КГБшная крыса фактически также добивалась успеха на карьерной лестнице во многом благодаря тому, что ползала перед своим руководством. Ну, опять-таки, ползание перед руководством – это тоже своего рода стресс и психологическая травма.
Вся его жизнь – это одни сплошные психологические травмы, когда ему приходилось ползать, не раздражать, прогибаться. А при этом тот, кто подчинялся ему, фактически становился объектом для самоутверждения, самостановления и т.д.
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На смену маньяку придет… маньяк
То есть, что это получается? Сейчас у власти в РФ – больной социопат, человеконенавистническое создание, которое все эти годы (не просто годы, а десятилетия, повторю) подавляло человеческую свободу в РФ. И особенно подавляло свое окружение, заставляло себя бояться.
Вы представляете, насколько там вокруг него собралось психологически и морально травмированное сообщество? И один из представителей этого сообщества должен заменить Владимира Путина в его должности. То есть, на должность больного, совершенно оторванного от реальности маньяка, придет другой психологически, морально униженный маньяк, которому что нужно будет прежде всего? Конечно же, самоутверждение, самоудовлетворение.
А скажите – в России умеют самоутверждаться и самоудовлетворяться на каких-то действительно своих достижениях положительных? Достижениях экономики, достижениях геополитики, социальных, общественных сферах? Нет – преимущественно самоутверждающиеся на крови, на убийствах, на захватах территорий, на уничтожении тех или иных народов.
Вот что ожидает в ближайшее время РФ, если Владимир Путин склеит ласты. И вот кто придет на его смену. Еще худший нравственный урод.
Собственно, что касается самого Владимира Путина, то я считаю, что нужно ждать не того, когда он склеит ласты, а совсем другого – следует ожидать, когда он будет на скамье подсудимых в Гааге. И так и будет в том или ином смысле. Даже дистанционно, но этот позор он должен почувствовать. Он не должен пойти в ад и не узнать на себе позора международного суда. Точка.
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